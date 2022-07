Das Klassement für alle Fahrer, die nach dem 1. Januar 1997 geboren wurden, gewann Pogacar mit 58:32 Minuten Vorsprung auf Tom Pidcock - der Brite hatte immerhin die Etappe nach Alpe d'Huez für sich entschieden und ist Olympiasieger im Mountainbike.

Die Dominanz von Pogacar in diesem Klassement war bei der Tour 2022 sogar noch größer als jene von Jan Ullrich 1997. Der Deutsche war bei seinem Tour-Sieg auch in diesem Klassement vorne, lag dabei aber "nur" 45 Minuten vor dem Österreicher Peter Luttenberger. In den Jahren seitdem war der Abstand nie wieder auch nur annähernd so groß.

Seit 1975 wird diese Sonderwertung bei der Tour vergeben, allerdings nicht immer mit einem Sondertrikot im Rennen ausgezeichnet - weshalb Ullrich sie zwar drei Mal gewann, aber nie im "maillot blanc" fuhr. Ullrich, Andy Schleck und nun Pogacar sind die einzigen Dreifach-Sieger des Nachwuchsklassements.

