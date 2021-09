Der Gesamtsieg ging allerdings an den Portugiesen Joao Almeida (Deceuninck – Quick-Step), der hinter Gaudu auf Tagesrang zwei spurtete und somit nochmal sechs Bonussekunden einstrich, um die Rundfahrt schließlich mit 46 Sekunden Vorsprung auf Marc Hirschi (UAE Team Emirates) zu gewinnen.

Der Schweizer wurde hinter Pierre Latour (TotalEnergies) und vor Benoit Cosnefroy (Ag2r – Citroen) Etappenvierter.

Cosnefroy, Almeida und Hirschi hatten in der letzten Steigung rund 1,5 Kilometer vor dem Ziel attackiert, schauten sich auf der Kuppe 1.000 Meter vor dem Ziel dann aber an und ließen sich so auf dem Schlusskilometer von Gaudu üerrumpeln.

