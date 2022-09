Tagesdritter wurde dessen Landsmann Kevin Vauquelin (Arkéa - Samsic) vor dem Luxemburger Kevin Geniets (Groupama - FDJ).

"Ich freue mich sehr über den Sieg und die Mannschaft, die toll gearbeitet hat. Ich habe zwar nicht die Gesamtwertung gewonnen, dafür aber zwei Etappen. Damit bin ich sehr zufrieden", sagte Madouas, der bereits den Auftakt für sich entschieden hatte und erst im gestrigen Zeitfahren das Gelbe Trikot an Skjelmose abgeben musste. Für den der 26-Jährigen geht es nun nach Australien, wo er im WM-Straßenrennen um Gold kämpfen will. "Ich fühle mich gut, ich habe hier zwei Mal gewonnen. Mein Niveau ist gut. Wir haben eine starke französische Mannschaft und ich hoffe, den Titel zu gewinnen", kündigte er selbstbewusst an.

Drei Sekunden hinter dem Spitzenquartett sicherte sich der Italiener Matteo Trentin (UAE Team Emirates) aus der ersten Verfolgergruppe heraus den fünften Platz vor dem Franzosen Axel Laurance (B&B Hotels - KTM). Der Frankfurter Jason Osborne (Alpecin - Deceuninck) war in einen Sturz vor dem letzten Anstieg des Tages verwickelt, kam mit 3:39 Minuten Rückstand ins Ziel und fiel im Schlussklassement vom sechsten auf den 40. Rang zurück.

In der Gesamtwertung setzte sich Skjelmose mit fünf Sekunden vor Vauquelin durch, Madouas (+0:17) tauschte mit Bax (+0:23) die Positionen und komplettierte das Podium. Trentin gewann die Punktewertung, der Spanier Joel Nicolau (Caja Rural) entschied die Bergwertung für sich, Skjelmose wurde auch als bester Nachwuchsfahrer ausgezeichnet.

