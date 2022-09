Valentin Madouas (Groupama – FDJ) beendete das Rennen im Peloton und verteidigte die Gesamtführung.

Nach Platz vier am Vortag sorgte Trentin am Mittwoch für seinen zweiten Saisonsieg. Während die meisten WM-Fahrer sich bereits in Wollolong befinden, absolviert der 33-Jährige vor seinem Abflug nach Australien noch die Luxemburg-Rundfahrt. In Junglinster machte sich die späte Abreise bezahlt. "Es war ein schönes Finale mit einem kleinen Anstieg im Finale. Den wollten schnell aber gleichmäßig nehmen, mit Majka an der Spitze. Das Leadout sollten Suter, Oliveira und unserem Stagiaire Kluckers fahren“, blickte Trentin zurück. Den letzten Kilometer nahm der UAE-Zug an der Spitze des Feldes in Angriff, doch dann wurde er bedrängt.

Ad

“Als ich sah, dass wir etwas früh dran waren und Quick-Step mit drei Fahrern kam, habe ich einfach eine Lücke auf Rui gelassen“, erinnerte er sich. Sénéchal ging mit Ballerini am Rad in die Verfolgung. “Sie mussten ziemlich früh ihren Sprint fahren – und darum konnte ich an ihnen vorbeikommen“, freute sich der Tagessieger.

WM Dritter WM-Titel im Visier: Alaphilippe bei WM in Australien dabei VOR 20 STUNDEN

In der Gesamtwertung bleibt Madouas mit 7 Vorsprung auf Sjoed Bax (Alpecin – Deceuninck) vorn. Trentin schob sich dank der Bonifikationen auf Position drei vor und hat noch 8 Sekunden Rückstand auf den Gesamtführenden. Eine Sekunde dahinter liegt nun Bastien Tronchon (AG2R Citroën), der sich aus der Gruppe des Tages heraus neun Bonussekunden sicherte. Trentin übernahm nach seinem Sieg die Spitze in der Punktewertung, Ausreißer Joel Nicolau (Caja Rural – Seguros RGA) holte die maximal möglichen Bergpunkte und übernahm die Führung in dieser Sonderwertung.

So lief das Rennen:

Die Gruppe des Tages um den Deutschen Justin Wolf (Leopard), den französischen Stagiaire Tronchon, dessen Landsmann Cyril Barthe (B&B Hotels – KTM), den Dänen Morten Hulgaard (Uno-X), den Spaniern Asier Etxebarria (Euskaltel – Euskadi) und Nicolau, den Luxemburger Luc Wirtgen (Bingoal – Pauwels Sauces) und den Neuseeländer James Fouche (Bolton Equities Black Spoke) formte sich früh im Rennen, sodass Nicolau sich schon nach 20 Kilometern an der Côte de Altrier (1.Kat.) drei Bergpunkte sichern konnte. Beim Zwischensprint im Start- und Zielort holte sich Tronchon, der als einziger der Ausreißer das Rennen gestern im ersten Feld beendete, nach 45 Kilometern drei Bonussekunden.

Auch am Montée de Steinsel (HC) nach 65 Kilometern erklomm Nicolau als Erster, 12 Kilometer später holte Tronchon beim zweiten erneut die drei Sekunden. Bei den jeweils dritten Berg- und Sprintwertungen wiederholte sich die Prozedur; Nicolau war der Beste am Col de l’Europe (HC), verpasste Tronchon siegte beim dritten Zwischensprint 30 Kilometer vor dem Ziel, als der Abstand beider Gruppe nur noch eine Minute betrug.

Mit noch sieben zu fahrenden Kilometern wurde das Oktett vom Peloton gestellt. Am letzten Hügel eingangs der letzten fünf Kilometer griff Tom Wirtgen (Bingoal – Pauwels Sauces) an, Dorian Godon (AG2R Citroën) folgte dem jüngeren Bruder des frühen Ausreißers, der dem Franzosen 4,1 Kilometer vor dem Ziel nicht mehr folgen konnte. Godon kam zuerst oben an, verdiente dabei aber keine Bergpunkte. Dafür verteidigte er in der kurzen Abfahrt seinen knappen Vorsprung. Mit noch 1,4 zu fahrenden Kilometern wurde er dann aber doch vom Feld mit einem kleinen UAE-Zug an der Spitze eingeholt.

Rui Oliveira (UAE Team Emirates) probierte es mit einem langen Sprint und setzte sich etwas ab. Sénéchal setzte dahinter mit Ballerini am Hinterrad zum Spurt an, wurde aber von Trentin, der sich den Sieg sicherte, überholt.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Porte beendet seine Karriere: "Unglaubliche Erinnerungen"

Highlights: Madouas hat das letzte Wort - Wolf mit mutigem Rennen

Tour de Slovaquie Quick-Step-Dominanz im Prolog: Vernon triumphiert bei Dreifacherfolg VOR 20 STUNDEN