Fünfter wurde mit fünf Sekunden Rückstand Diego Ulissi (UAE Team Emirates) vor Felix Großschartner (Bora – hansgrohe), Stefan Küng (Groupama – FDJ), Sergio Higuita und Maximilian Schachmann, so dass Bora – hansgrohe vier Mann in die Top neun brachte.

Schachmann hatte dabei einen großen Anteil am Erfolg seines russischen Teamkollegen. Denn in der Abfahrt in den Zielort hatte er sich rund acht Kilometer aus der Favoritengruppe gelöst und die Konkurrenz zum Arbeiten gezwungen. Tom Pidcock (Ineos Grenadiers) folgte dem Deutschen Meister aber und kurze Zeit später waren beide wieder gestellt.

Im Zielort angekommen lancierte dann vier Kilometer vor Schluss Fuglsang eine Attacke und nur vier Mann konnten ihm folgen: Vlasov, Schachmann, Powless und Thomas. Zu fünft ging es auf den ansteigenden Schlusskilometer, wo Schachmann früh eröffnete und so den Weg für Vlasov ebnete, von hinten kommend an der Konkurrenz vorbei zum Sieg zu spurten.

Durch den Tagessieg übernahm Vlasov auch die Führung in der Gesamtwertung sechs Sekunden vor Fuglsang und sieben Sekunden vor Thomas. Der bisherige Gesamtführende Stephen Williams (Bahrain Victorious) hatte im Etappenverlauf früh den Kontakt zur Spitze verloren und mehrere Minuten eingebüßt.

