Der Australier belegte am Schlusstag den zweiten Platz hinter Überraschungssieger Matthew Holmes aus Großbritannien (Lotto Soudal).

Video - Showdown am Schlussanstieg: Das Finale der 6. Etappe 05:24

Porte hatte am Ende einen Vorsprung von 25 Sekunden auf Diego Ulissi aus Italien (UAE Team Emirates) und Geschke, es war sein zweiter Gesamtsieg bei der Tour Down Under.

(SID)