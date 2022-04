Besonders bitter war das, weil Prades den Sieg mit einer Schnuller-Geste seinem vor kurzem geborenen Sohn widmen wollte. "Hier glaubte ich noch, dass ich Ilan den ersten Sieg widme, aber es sollte nicht sein", schrieb der 34-Jährige am Abend auf Instagram, wo er das vermeintliche Siegerfoto postete.

"Aaron Gate hat eine Demonstration abgeliefert, von der ich nichts wusste", erklärte Prades weiter. "Meine letzte Information war, dass wir im Anstieg 20 Kilometer vor dem Ziel zwei Minuten hinter der Spitze waren. Wir sind schnell geklettert und haben die Ausreißer in der Abfahrt eingeholt. Angesichts dessen, dass das TV-Motorrad da war und die Autos und wie die Gruppe lief, hatte ich den Eindruck, dass wir um den Sieg kämpfen und auch der Erste eingeholt war."

Ad

Das war jedoch nicht so. Gate siegte mit einem beeindruckenden Solo und machte sich bei nun knapp zwei Minuten Vorsprung in der Gesamtwertung auch zum klaren Favoriten auf den Gesamtsieg dieser 17. Tour of Hellas, die über fünf Etappen führt und am Sonntag in Ioannina enden wird.

Romandie-Rundfahrt Dramatisches Finale: Teuns fängt Dennis auf den letzten Metern ab VOR 8 STUNDEN

Hinter Gate und Prades wurde der Italiener Filippo Baroncini aus dem einzigen am Start stehenden WorldTour-Team, Trek-Segafredo, Etappendritter. Luc Wirtgen (Bingoal Pauwels Sauces WB) aus Luxemburg kam hinter dem Dänen Nils Lau Nyborg Broge (BHS-PL Beton Bornholm) Tagesfünfter. Deutsche oder Österreicher sind im Griechenland nicht mit von der Partie.

Das könnte Dich auch interessieren: Massensturz im Finale: Mitfavoriten müssen Gesamtsieg abschreiben

Highlights: Teuns stiehlt Dennis die Show - Sturz stoppt Führenden

Radsport Nach Herzstillstand: Team gibt Update zu Colbrelli VOR 13 STUNDEN