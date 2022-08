"Der letzte Kilometer war hart, aber auch die 60 Kilometer davor hatten es in sich. Es war ein sehr schönes Rennen mit vielen Attacken. In der letzten Runde war es sehr schwer, vorne zu bleiben und die vielen Angriffe zu kontrollieren. Am Ende habe ich versucht, am richtigen Hinterrad zu bleiben", beschrieb die dreimalige Weltmeisterin ihre Fahrt zum dritten Etappensieg in Folge, der sie selbst erstaunte.

"Dass ich dreimal hintereinander gewinnen kann, habe ich nicht erwartet. Denn der Level hier ist sehr hoch und alle sind dicht beieinander. Ich bin sehr froh, dass mir das gelungen ist", fügte sie an.

Die Olympiasiegerin von London 2012 setzte sich vor der Dänischen Meisterin Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ-SUEZ-Futuroscope) und der Belgierin Shari Bossuyt (Canyon//SRAM) durch.

Platz vier ging an die Australierin Alexandra Manly (BikeExchange-Jayco) vor der Französisn Gladys Verhulst (Le Col Wahoo).

