1. Einer der besten Straßenrad-Wettkämpfe

Die Slowenien-Rundfahrt feiert dieses Jahr ihre 28. Auflage und ist eine der beliebtesten Radsportveranstaltungen des Landes. Als Beweis für seine Größe hat die International Cycling Union (UCI) das Rennen in der World Tour Series in den höchsten Wettbewerbsrang für den Straßenradsport eingestuft.

Selbst wenn Sie nichts über den Sport wissen, können Sie die Strategien leicht verstehen und beim Rennen mitfiebern. Beobachten Sie, wie Radfahrer die täglichen Schwierigkeiten überwinden, und fragen Sie sich, was der Morgen für sie bereithält. Bei einem Radrennen wird es nie langweilig!

Tour of Slovenia Fotocredit: Slovenian Tourist Board

2. Durchqueren Sie das grüne Herz Europas

Slowenien ist bekannt für seine atemberaubende Umgebung und seine reiche, grüne Landschaft. Wenn Sie sich die Slowenien-Rundfahrt ansehen, können Sie nicht nur die ganze Aufregung des Rennens verfolgen, sondern die Luftaufnahmen bieten Ihnen auch einige der besten Aussichtspunkte für die Schönheit, die Slowenien zu bieten hat.

Die Berichterstattung führt Sie von West nach Ost durch das Land und durch Täler, die slowenischen Weinhügel, die Savinja-Alpen und sogar die Sümpfe von Ljubljana, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehören.

3. Sehen Sie großartige Sehenswürdigkeiten, einschließlich des ältesten Bierbrunnens

Die Slowenien-Rundfahrt führt Sie nicht nur durch atemberaubende Landschaften, sondern die Fahrer nehmen Sie auch mit auf eine Tour zu den interessantesten Sehenswürdigkeiten des Landes. Wenn Sie sich für Kultur interessieren, dann hat Slowenien viel zu bieten, darunter den ältesten Weinkeller Sloweniens (Ptuj), den ältesten Bierbrunnen der Welt (Žalec) und wunderschöne Altstädte.

Wenn Sie sich die Slowenien-Rundfahrt ansehen, bekommen Sie nicht nur eine Wertschätzung für den Sport selbst, sondern auch für das Gastgeberland. Sie können bequem von zu Hause aus eine vollständige Tour durch die wichtigsten Sehenswürdigkeiten des Landes machen!

Tour of Slovenia Fotocredit: Slovenian Tourist Board

4. Sehen Sie Tadej Pogacar in seinem Heimrennen

Tadej Pogačar, ein großer Name in der Welt des Radsports, hat zweimal die weltberühmte Tour de France gewonnen (2020, 2021) und eine olympische Bronzemedaille eingefahren (Tokio, 2020). Schalten Sie nach seinem Sieg bei der Slowenien-Rundfahrt im letzten Jahr beim diesjährigen Rennen ein, um zu sehen, wie der Star um seinen zweiten Sieg kämpft.

Pogačar ist einer der Besten seines Fachs und bricht lang gehaltene Rekorde. So wurde er im Alter von 20 Jahren in Kalifornien etwa der jüngste Fahrer, der ein UCI-World-Tour-Rennen gewann. Sehen Sie sich die Slowenien-Rundfahrt an, um einen großartigen jungen Champion in seinem Element zu sehen.

Tou of Slovenia 2022 Fotocredit: Slovenian Tourist Board

5. Unterstützen Sie eine umweltfreundliche Initiative

Im Einklang mit der Schönheit der Landschaft des Landes hat die Slowenien-Rundfahrt eine grüne Initiative im Mittelpunkt. Sein Slogan "Fight for Green" verbindet den Wettbewerb mit der Sorge um die Umwelt. Alle Teilnehmer jagen das Grüne Trikot und das Rennen ermöglicht es dem Land, sich für eine grünere Zukunft einzusetzen, einschließlich des Aufbaus einer nachhaltigeren Zukunft, sowohl mit seinem Tourismusverband als auch als Land selbst.

