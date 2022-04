Radsport

Lennard Kämna stürmt zum Sieg: Das Finale der 3. Etappe der Tour of the Alps mit dem deutschen Solo-Sieg

Lennard Kämna stürmt zum Sieg: Das Finale der 3. Etappe der Tour of the Alps mit dem deutschen Solo-Sieg nach mutigen Attacken auf den letzten Kilometern. Kämna gewann drei Sekunden vor Andrey Amador (Ineos Grenadiers). Jonathan Lastra (Caja Rural – Seguros) wurde vier Sekunden hinter dem Sieger Dritter. Pello Bilbao (Bahrain Victorious) kam in der Favoritengruppe 57 Sekunden später ins Ziel.

00:03:14, vor 28 Minuten