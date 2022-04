Radsport

Tour of the Alps: Sturz statt Siegchance - Norweger Torstein Traeen landet im Straßengraben

Sturz statt Siegchance: Der Norweger Torstein Traeen landet in der letzten Abfahrt 3. der Etappe bei der Tour of the Alps im Straßengraben, als er das Rennen um den Tagessieg mit anführt.

00:00:36, vor 3 Stunden