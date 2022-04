Radsport

Tour of the Alps: Miguel Ángel López fängt Thibaut Pinot auf der 4. Etappe kurz vor dem Ziel noch ab

Einen Kilometer vor dem Schluss der vierten Etappe über 142 Kilometern zwischen Niederdorf und der Bergankunft in Kals am Großglockner kommt es zwischen Miguel Ángel López und Thibaut Pinot zum Zusammenschluss. Der Franzose wartet seit über zwei Jahren auf einen Sieg - und hat auch diesmal keine Chance. Mit einem starken Antritt holt sich der Kolumbianer den Tagessieg bei der Tour of the Alps.

00:02:25, vor 42 Minuten