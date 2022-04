Radsport

Tour of the Alps: Pinot und de la Cruz mit Zweikampf im Regen - das Duell um den Sieg auf der 5. Etappe

Thibault Pinot und David de la Cruz mit Zweikampf im Regen - das Duell um den Sieg auf der 5. Etappe der Tour of the Alps in Lienz. Am Ende hat der Franzose das bessere Ende für sich und entschädigt sich für Platz zwei am Vortag.

00:02:42, vor einer Stunde