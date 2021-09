Heiko Salzwedel begann seine Karriere als Trainer in der DDR, wo er sich zunächst zum Diplom-Sportwissenschaftler ausbilden ließ und dann 1989 den Vierer zum WM-Titel führte.

Von 1990 bis 1998 arbeitete Salzwedel in Australien als Cheftrainer für Straßenradsport und Mountainbike am dortigen Institute of Sport (AIS) in Canberra, bevor er kurzzeitig Referent für Leistungssport beim Bund Deutscher Radfahrer wurde.

Schon 2001 übernahm er erstmals das Management bei British Cycling, von 2005 bis 2008 war er Nationaltrainer Dänemarks, danach 2009 nochmal in Großbritannien und anschließend zählten auch das russische Bahnrad-Team und die Schweizer U23-Nationalmannschaft zu seinen Stationen, bevor er 2014 zum dritten Mal zum britischen Verband zurückkehrte und den Verfolgungsvierer der Briten 2016 zu Olympia-Gold führte.

Tour Down Under Kein WorldTour-Auftakt in Australien: Tour Down Under fällt wieder aus VOR 2 STUNDEN

Sir Bradley Wiggins sagte einst: "Heiko ist wie Louis van Gaal oder einer dieser anderen erfahrenen Fußballtrainer. Er hat seine Philosophie, und er hält sich daran."

All seine internationalen Trainer-Stationen sorgten dafür, dass nach dem Bekanntwerden seines Todes in der Radsport-Szene weltweit Bestürzung herrschte und zahlreiche Wegbegleiter via Social Media ihre Trauer bekundeten. Auch internationale Radsport-Medien berichteten vom Tod des gebürtigen Thüringers.

Radsport Paris - Roubaix: Vorschau und Rückblick auf die Königin der Klassiker VOR 15 STUNDEN