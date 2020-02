Der Pfälzer Ackermann (Bora-hansgrohe) wurde Dritter, obwohl er in der entscheidenden Phase eingebaut war. Rang vier ging an den Irischen Meister Sam Bennett (Deceuninck.Quick-Step), dessen Team in der Verfolgung von Ausreißer William Clarke (Trek-Segafredo) auf den letzten 20 Kilometern viel Kraft gelassen hatte. Der Australier Caleb Ewan (Lotto Soudal) belegte Platz fünf, der Heidelberger Max Walscheid (NTT) war auf Position zweitbester deutscher Fahrer.

Der Australier Adam Yates (Mitchelton-Scott) kam sicher im Feld ins Ziel und verteidigte souverän sein gestern am Jebel Hafeet erobertes Rotes Trikot.

Das könnte Dich auch interessieren: Mit Video | Ackermann muss Gesamtführung abgeben, Zabel starker Fünfter