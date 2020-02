Deutsche Fahrer spielten auf der Bergetappe keine Rolle. Am Vortag war der Tour-Vierte Emanuel Buchmann (Bora-hansgrohe) nach seinem schweren Sturz am Dienstag nicht mehr angetreten.

Pogacar verkürzte mit dem Bonus von sechs Sekunden für den Etappensieg den Rückstand auf Yates auf 1:01 Minuten. Luzenko liegt in der Gesamtwertung als Dritter 1:33 Minuten zurück.

Die sechste Etappe führt am Freitag von Al Ruwais über 158 km nach Al Mirfa. Die Rundfahrt endet am Samstag in Abu Dhabi.

(SID)

