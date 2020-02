Ob das aber weiterhin im Trikot des britischen Rennstalls sein wird, für den der viermalige Tour-de-France-Sieger seit 2010 fährt, ist noch nicht ausgemacht - vor allem deshalb nicht, weil nach dem schweren Sturz beim Critérium du Dauphiné durchaus fraglich ist, ob Froome nochmals sein altes Leistungsvermögen wird erreichen können.

"Natürlich habe ich meine Loyalität gegenüber diesem Team, nach zehn Jahren fühle ich mich hier zuhause. Aber zugleich müssen wir etwas unterschreiben, bevor wir weitermachen können“, so der Ineos-Kapitän, der an den ersten vier Tagen der UAE Tour wie angekündigt nur im Feld mitrollte und etwa am Jebel Hafeet mit fast elf Minuten Rückstand auf Etappensieger Adam Yates (Mitchelton - Scott) ankam.

Zuvor hatte er sich in den Dienst von Eddie Dunbar gestellt und den Iren am Fuß des knapp elf Kilometer langen Schlussanstiegs in Position gefahren. "Mein Job war erledigt, noch bevor wir den Anstieg erreicht hatten. Ich bin nur hier, um meine Saison zu beginnen und wieder mit Radrennen zu beginnen. Auch gestern ging es darum“, betonte Froome am Mittwoch. Ähnlich wird es wohl auf der heutigen 5. Etappe laufen, an deren Ende zum zweiten Mal innerhalb von drei Tagen der Jebel Hafeet ansteht.

Nach der UAE Tour geht es dann nach Südafrika, wo Froome ein weiteres Trainingslager beziehen wird. Seinen nächsten Renneinsatz wird er Ende März in Spanien bei der Katalonien-Rundfahrt (23. - 29. März) absolvieren.

