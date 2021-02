"Alles in allem war das ein guter Tag für uns", so Froome weiter.

Daran ändern auch all die Rückschläge, körperlichen Probleme und vor allem die überzeugende junge Konkurrenz nichts. "Es wird eine große Herausforderung, aber mit vier Titeln bin ich dem Rekord von fünf so nahe", sagte Froome der britischen Zeitung "The Guardian" jüngst in einem Interview: "Es gibt nichts mehr, was mich aufhält."