Am Jebel Jais attackierte er auf den letzten 1.500 Metern aus der Favoritengruppe heraus und fing Solo-Spitzenreiter Alexey Lutsenko (Astana - Premier Tech) auf den letzten 300 Metern noch ab.

Vierter wurde mit fünf Sekunden Rückstand Sergio Higuita (EF Education - Nippo) vor Joao Almeida (Deceuninck - Quick-Step / + 0:06). Pogacar verhinderte somit einen Zeitverlust gegenüber Yates und behauptete die Gesamtführung der UAE Tour mit nun 45 Sekunden Vorsprung auf Yates und 1:12 Minuten auf Almeida. Damit steht er bei der Tour in den Vereinigten Arabischen Emiraten vor dem Gesamtsieg.

Es kommen noch zwei Flachetappen, am Freitag geht es über 165 km von Deira Island nach Palm Jumeirah. Am Samstag wird in Yas Mall gestartet, Zielort der dritten Auflage des Rennens ist nach 147 km Abu Dhabi Breakwater.