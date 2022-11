Zusammen haben sie 14 Siege bei den drei Grand Tours (Giro, Tour de France und Vuelta), jeweils 7 in perfekter Symmetrie. Chris Froome, der mit 37 immer noch Rennen fährt, und Alberto Contador, zwei Jahre älter als er und jetzt im Ruhestand, dominierten die Podiumsplätze mehr als ein Jahrzehnt lang und haben nichts als immensen Respekt voreinander.

"Alberto war ein echter Konkurrent", sagte Chris Froome: "Es gab keinen Moment, in dem ich mich nicht konzentrieren musste. Ich musste immer mit dem Unerwarteten rechnen, wenn ich gegen ihn antrete", sagte der Brite über den Elan des Spaniers. Der viermalige Tour-de-France-Sieger (2013, 2015, 2016, 2017) lobte auch die Mentalität seines Rivalen: "Er konnte das Kommando im Rennen übernehmen und nicht aufgeben", sagte Froome bewundernd.

Auf spanischer Seite beruht die Bewunderung auf Gegenseitigkeit. "Es war immer ein harter Kampf gegen Chris", sagte Contador, der sich gut an die Power des Briten und seines Teams erinnern kann: "Was mich am meisten beeindruckt hat, waren seine letzten Angriffe nach der harten Arbeit von Sky."

Dichter an der Realität

Auch gegen Ende ihrer Karriere stehen sich Froome und Contador immer noch gegenüber, aber diesmal virtuell! Mit BKOOL betreten Radsimulatoren das nächste Level und stellen Rennbedingungen nach. Die Steigung der Hügel, das wechselnde Wetter, die Oberfläche, alles ist perfekt nachgebildet, um Ihnen wirklich den Eindruck zu vermitteln, dass Sie auf dem Fahrrad sitzen!

Dank des 3D-Velodrom-Simulators kommen Bahnradsportbegeisterte nicht zu kurz, und es ist auch möglich, personalisierte Trainingseinheiten zu erstellen oder auf Fitnesskurse zuzugreifen, aber auf der Straße können Alberto Contador und Chris Froome erneut gegeneinander antreten. Ohne ihre Häuser zu verlassen, können der Spanier und der Brite die Empfindungen ihrer legendären Anstiege am Tourmalet, am Mont Ventoux und nach Alpe d’Huez wiederentdecken!

"Mit BKOOL kann ich trainieren und jedes Rennen genießen, entweder allein oder mit Freunden", sagte Contador lächelnd. "Ich benutze es hauptsächlich, um Orte zu entdecken, die ich während meiner Karriere nicht gesehen habe, aber auch, um mich an die guten alten Zeiten zu erinnern und Rennen zu wiederholen, an denen ich teilgenommen habe … und um weniger zu leiden", scherzte der Spanier. Er betonte auch, "wie umfassend die Anwendung ist, und dass sie Ihnen unendlich viele Routen anbietet".

Training mit Champions

Mit seinem optimalen Realismus und HD-Video bietet BKOOL einen idealen Ort, um jeden Gegner herauszufordern: "Wann immer sie wollen", forderte Contador heraus. Wie Froome und das Quick-Step Alpha Vinyl-Team ist der siebenmalige Gewinner der Grand Tour ein BKOOL-Botschafter und nimmt das ganze Jahr über an "Group Rides" in der App teil. Diese außergewöhnlichen Veranstaltungen versammeln alle BKOOL-Benutzer und Radsportstars zum Gruppentraining! "Ich liebe die virtuellen Gruppenfahrten", sagte Chris Froome. "Wir können mit den Fans in Kontakt treten und unsere Trainingserfahrung teilen."

BKOOL ist auch Partner des Giro d’Italia und organisiert den virtuellen Giro d’Italia, bei dem die Teilnehmer durch die legendärsten Etappen des italienischen Rennens fahren können, von Zoncolan bis Alpe Motta, wobei die nächste Ausgabe diesen Herbst beginnt. Ein Szenen- und Programmwechsel mit der Tour de las Americas Northweek ermöglicht es allen Hobbyradsportlern, die fantastischen Strecken Nord- und Südamerikas im vergangenen Sommer bequem von zu Hause aus per Video zu entdecken (das Ereignis wurde diesen Sommer von Juli bis September gefeiert). Schließlich umfasst die Tour de las Americas von BKOOL die besten Amateurkurse aus Lateinamerika.

Ein fantastisches Tool zur Wettkampfvorbereitung

Sich anstrengen und Orte von zu Hause aus entdecken, ist eine Idee, die Chris Froome am Herzen liegt. "Ich liebe den Realismus von BKOOL. Es versetzt mich dank seiner Videos in die Realität des Rennens. Es ist ein fantastisches Tool, um mich bequem von zu Hause aus auf Wettkämpfe vorzubereiten", sagte der Brite.

Chris Froome wurde nach einem schrecklichen Sturz während einer Erkundungstour für eine Etappe der Dauphiné Libéré im Jahr 2019 verletzt und kämpft seitdem darum, sein früheres Niveau wiederzuerlangen. Dass ihm sein Heimtrainer das nötige Rüstzeug gibt, um wieder in Form zu kommen, verhehlt er aber nicht: "Ich mache jeden Morgen eine Stunde", sagt er. "Es ist sehr gut für deinen Stoffwechsel und es war eines der wichtigsten Dinge, die es mir ermöglicht haben, dieses Jahr Rennen zu fahren." Wenn Virtual Reality auf Realität trifft…

Der Brite wird zusammen mit seinem spanischen Rivalen Ende dieses Jahres geehrt, wenn BKOOL neue "Gruppenfahrten" organisiert, an denen die beiden Champions teilnehmen werden. Jeder registrierte Benutzer hat die Möglichkeit, sich mit den beiden Legenden zu messen. BKOOL bietet eine 30-tägige kostenlose Testversion an

