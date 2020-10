In dem 14 Meter langen Truck können die insgesamt 18 Mitarbeiter zwischen 700 bis 750 Menschen täglich auf das Corona-Virus testen. Angesichts der Corona-Sicherheitsmaßnahmen fühlt sich Ivan Sosa (Ineos Grenadiers) "sicher. Wir alle müssen auf und neben der Rennstrecke sehr aufmerksam sein und unser Bestes im Kampf gegen das Virus geben", so der Kolumbianer.

Einen ersten Testdurchgang erlebten die Fahrer und Mitarbeiter der 22 Teams am Sonntag in Irun, wo die Vuelta am Dienstag beginnen wird. Bei den knapp 500 Test erwies sich kein Fahrer als positiv, je ein Team-Mitarbeiter der Rennställe Sunweb und Baharin allerdings schon. Weitere Tests folgen nun vor dem Auftakt der Rundfahrt, besonders bei den Fahrern und Begleitpersonen, die von der Flandern-Rundfahrt anreisen.