"Dann würde ich schon mit einer zu großen Belastung in die nächste Saison gehen", sagte der 29-Jährige.

Dumoulin, der nach langwierigen gesundheitlichen Problemen eine starke Tour de France in Roglics Diensten gefahren war, hatte seine Kapitän bei den bisherigen Bergetappen der Vuelta nur bedingt unterstützen können. Der Tour-Zweite Roglic hatte am Sonntag bei der ersten Bergankunft in den Pyrenäen das Rote Trikot des Gesamtführenden verloren.