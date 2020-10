Teamchef Patrick Lefevere machte seinem Unmut noch wortgewaltiger Luft. "Was für ein Bullshit! Er [Bennett] war in seinem Zug und der Trek-Fahrer [Liepins] wollte ihn rausziehen. Aber wir kennen die Inkompetenz der UCI und ihres Videobeweises schon lange", wetterte der Belgier. In einem weiteren Tweet fügte er an: "Ein Sprintzug muss respektiert werden und Sam Bennett verteidigte seine Linie."