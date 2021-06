Publiziert 18/06/2021 Am 09:41 GMT | Update 18/06/2021 Am 15:41 GMT

Acht Monate hat die Wiederherstellung seines Gebisses gedauert.

"Jetzt auf zu den anstehenden Zielen auf dem Rad. Zuerst die Nationalen Meisterschaften dieses Wochenende mit einem großen Lächeln. Als nächstes kommt dann ein Trainingslager in Livigno, dann die Tour de Wallonie und die Vuelta a Espana", so der niederländische Sprinter.

Für Jakobsen werden die drei Wochen in Spanien ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zurück in die Sprinter-Schienen sein, um 2022 wieder in die Weltspitze zurückkehren zu können. Das erhofft sich jedenfalls sein Team, das mit ihm als Nummer-1-Sprinter die Zukunft plant.

