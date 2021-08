Der Berliner war mit Medaillenambitionen im Straßenrennen nach Tokio gereist, landete unter äußerst unglücklichen Umständen nach dem Coronafall Simon Geschke aber auf einem für ihn enttäuschenden zehnten Rang.

Prinzipiell sei er mit seinem Leistungsvermögen in Japan aber zufrieden gewesen. "Die Form war da in Tokio. Ich hoffe, dass ich sie hinüberretten konnte", sagte er vor dem Start am Samstag.

Konkrete Ziele für die Vuelta wollte Schachmann nicht ausgeben. "Ich habe keine bestimmten Etappen in meinem Kopf. Ich werde von Tag zu Tag schauen", betonte der deutsche Meister.

Das Rennen könne ihm generell durchaus liegen, glaubt er: "Es ist heiß, und es wird hart. Es gibt wenige leichte Tage, es ist fast immer schwer. Es werden harte drei Wochen. Aber ich habe das lieber als ein langweiliges Rennen."

(SID)

