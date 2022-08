Der Film, der in Zusammenarbeit mit Red Bull Media House produziert wurde, blickt hinter die Kulissen und verfolgt die Entwicklung Palzers vom Wintersportler zum Radprofi im Team BORA-hansgrohe. Er gewährt Einblicke in die Gedankenwelt von Anton Palzer, der seine Entscheidung für einen Wechsel der Sportart und seine Nervosität vor dem Engagement bei einem etablierten und angesehenen Team wie BORA-hansgrohe schildert.

Maximilian Haidbauer, Head of Athlete Content beim Red Bull Media House: "Unser Ziel ist es, unser Publikum auf der ganzen Welt mit positiven, authentischen Geschichten und Inhalten, die über das Gewöhnliche hinausgehen, zu inspirieren. Anton Palzer ist ein bemerkenswerter Sportler auf einer ungewöhnlichen Reise, und wir freuen uns, seine Geschichte erzählen zu dürfen."

Ad

“Anton Palzer - Breaking the Cycle” stimmt die Fans auf die dritte und letzte Grand Tour des Jahres ein, bei der der Slowene Primož Roglič - wie Palzer ehemaliger Wintersportler - zum vierten Mal in Folge nach dem Sieg bei der Vuelta a España greift. Die Rundfahrt über 3280,5 Kilometer und 21 Etappen beginnt am Freitag, den 19. August im niederländischen Utrecht. Es ist erst das vierte Mal in der Geschichte, dass das Rennen außerhalb Spaniens gestartet wird. Der Kampf um das Rote Trikot erreicht beim großen Finale am Sonntag, den 11. September, in Madrid seinen Höhepunkt.

Vuelta a España Vuelta 2022: Alle 21 Etappen mit Profilen und Bergwertungen kompakt 09/08/2022 UM 15:23

Toni Palzer | Team Bora-hansgrohe Fotocredit: From Official Website

Karsten Migels kommentiert die letzte große Landesrundfahrt 2022 für die deutschsprachigen Zuschauer:innen bei Eurosport und Robert Bengsch und Jens Voigt zur Seite. Ergänzt wird das Kommentatoren-Team zu ausgewählten Etappen durch weitere prominente Gäste aus dem Radsport. Zusätzliche Einschätzungen und Interviews liefert das internationale Experten-Team um den dreimaligen Vuelta-Sieger Alberto Contador sowie Juan Antonio Flecha und Jacky Durand von vor Ort. kommentiert die letzte große Landesrundfahrt 2022 für die deutschsprachigen Zuschauer:innen bei Eurosport und discovery+ . Als Experten stehen ihmundzur Seite. Ergänzt wird das Kommentatoren-Team zu ausgewählten Etappen durch weitere prominente Gäste aus dem Radsport. Zusätzliche Einschätzungen und Interviews liefert das internationale Experten-Team um den dreimaligen Vuelta-Siegersowieundvon vor Ort.

Eurosport.de als digitale Anlaufstelle

Zusätzlich zu den Rennübertragungen bieten Eurosport und GCN als “Home of Cycling” den Fans digitale Highlights zu den Etappen an. Auf eurosport.de können sich die Radsport-Fans umfassend über die Vuelta informieren. Streckenpläne und -profile, Renn- und Hintergrundberichte sowie Liveticker und die Höhepunkte aller Etappen im Video ergänzen die TV-Berichterstattung.

Warner Bros. Discovery Sports überträgt die Vuelta a España in ganz Europa, Ostasien, auf dem indischen Subkontinent und im asiatisch-pazifischen Raum auf discovery+* , Eurosport und auf GCN+. Sämtliche Etappen sind auf allen Plattformen LIVE zu sehen.

Scott Young, SVP Content and Production bei Warner Bros. Discovery Sports Europe: "Mit unserer Leidenschaft für Inhalte und dem Ansatz, auch die Geschichten rund um eine Sportart umfassend zu erzählen, haben wir mit unserer Berichterstattung über den Radsport der Männer und Frauen, einschließlich der historischen Tour de France Femmes, in diesem Jahr ein Rekordpublikum erreicht. Dass wir den Zuschauern im Vorfeld der Vuelta die bemerkenswerte Geschichte von Anton Palzer präsentieren, ist das jüngste Beispiel dafür, den Fans über die Live-Übertragungen hinaus auf allen Plattformen die besten Radsportinhalte zu bieten.

Ergänzend dazu stellen wir erneut das beste Team internationaler Radsport-Experten zusammen, um über alle wichtigen Geschichten von der Vuelta zu berichten. Dazu gehört auch der einzigartige Zugang zu den Fahrern und Teams sowie die erfahrensten und engagiertesten Kommentatoren in den lokalen Märkten, um diese Geschichten unseren Zuschauern auf der ganzen Welt zu vermitteln."

Sendehinweis: Die Vuelta a España live im Free-TV bei Eurosport 1

15.08.2022, 21:00 bis 22:00 - Breaking the Cycle (Dokumentation)

19.08.2022, 17:45 bis 21:00 - 1. Etappe

20.08.2022, 15:00 bis 18:00 - 2. Etappe

21.08.2022, 12:00 bis 17:45 - 3. Etappe

23.08.2022, 14:30 bis 18:00 - 4. Etappe

24.08.2022, 14:30 bis 18:00 - 5. Etappe

25.08.2022, 14:30 bis 18:00 - 6. Etappe

26.08.2022, 14:30 bis 18:00 - 7. Etappe

27.08.2022, 13:00 bis 18:00 - 8. Etappe

28.08.2022, 13:00 bis 18:00 - 9. Etappe

30.08.2022, 14:30 bis 18:00 - 10. Etappe

31.08.2022, 14:30 bis 18:00 - 11. Etappe

01.09.2022, 14:30 bis 18:00 - 12. Etappe

02.09.2022, 14:30 bis 18:00 - 13. Etappe

03.09.2022, 14:30 bis 18:00 - 14. Etappe

04.09.2022, 13:00 bis 18:00 - 15. Etappe

06.09.2022, 14:30 bis 18:00 - 16. Etappe

07.09.2022, 14:30 bis 18:00 - 17. Etappe

08.09.2022, 14:30 bis 18:00 - 18. Etappe

09.09.2022, 14:30 bis 18:00 - 19. Etappe

10.09.2022, 12:15 bis 18:00 - 20. Etappe

11.09.2022, 17:00 bis 20:30 - 21. Etappe

Alle Etappen sind in voller Länge live und ohne Werbeunterbrechung auch bei discovery+ und GCN+ zu sehen.

Vuelta a España 2022: Die 21 Etappen von Utrecht nach Madrid

Vuelta a España Optimistisch Richtung Vuelta: Bora mit Generalprobe zufrieden 07/08/2022 UM 12:16