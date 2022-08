"Ich hatte keine Ahnung vom Profiradsport", gesteht Anton Palzer im von Warner Bros. Discovery in Zusammenarbeit mit Red Bull Media House produzierten Dokumentarfilm "Anton Palzer - Breaking The Cycle".

Die Doku zeichnet den Weg des ehemaligen Skibergsteigers und Bergläufers zum erfolgreichen Radprofi nach.

Das erste Treffen mit den Teamkollegen, sagt Palzer, habe sich wie der erste Schultag für ein Kind angefühlt.

"Ich dachte: 'Ok, ich bin 28 Jahre alt, habe acht Jahre Profisport hinter mir.' Aber hier bin ich das kleine Kind, obwohl ich einer der ältesten Fahrer im Team war", erinnert sich Palzer, der von seinen Teamkollegen mit offenen Armen aufgenommen wurde.

Palzer: "War immer großer Radsport-Fan"

Die Entscheidung, sich im Radsport zu versuchen, reifte schon lange im heute 29-Jährigen: "Ich war immer ein großer Radsport-Fan, als kleiner Junge habe ich stundenlang vor dem Fernseher gesessen und die Grand Tours angeschaut." Nach acht Jahren als Skibergsteiger habe er diesen Sport satt gehabt und wollte sich als Athlet in einem professionellen Umfeld versuchen.

Dieses bietet ihm nun BORA-hansgrohe.

Mit dem deutschen Rennstall nahm er im Jahr 2021 an seiner ersten Grand-Tour teil. Bei der Vuelta a España erreichte er das Ziel als 152. der Gesamtwertung und war anschließend stolz auf die eigene Leistung.

Palzer: "Ddie härtesten Wochen meines Lebens"

"Es waren die härtesten Wochen meines Lebens", erinnert sich Palzer rückblickend. Am Anfang sei er nicht begeistert von der Entscheidung gewesen, dass ihn die sportliche Leitung nach fünf Wochen als Profi schon in eine Grand Tour schickte. Mit ein wenig Abstand habe ihn diese Erfahrung aber zu einem besseren Fahrer gemacht.

Am Ende der Saison, in der noch einige Rennen in Belgien und auf Gran Canaria folgten, habe sein Sportdirektor zu ihm gesagt: "Du bist jetzt ein echter Radfahrer."

Eurosport und discovery+ zeigen die einzigartige Geschichte des Deutschen Anton Palzer in der Dokumentation "Anton Palzer - Breaking the Cycle". Der Film blickt hinter die Kulissen und verfolgt die Entwicklung Palzers vom Wintersportler zum Radprofi im Team Bora-hansgrohe.

Am Montag, den 15. August gibt's um 21:00 Uhr die Premiere bei Eurosport 1!

