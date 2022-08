Radsport

"Breaking the Cycle": Die wundersame Geschichte des Anton Palzer

Vom Skibergsteiger zum Rad-Profi bei der Vuelta - Eurosport und discovery+ zeigen die einzigartige Geschichte des Deutschen Anton Palzer in der Dokumentation "Anton Palzer - Breaking the Cycle". Der Film blickt hinter die Kulissen und verfolgt die Entwicklung Palzers vom Wintersportler zum Radprofi im Team Bora-hansgrohe. Am Montag, den 15. August gibt's um 21:00 Uhr die Premiere bei Eurosport 1!

