In den Niederlanden startet die 77. Vuelta a Espana: Ein Mannschaftszeitfahren über 23 Kilometer in Utrecht wird am Freitag, 19. August den Auftakt zu drei Etappen außerhalb von Spaniens Grenzen machen. Ab Dienstag, 23. August geht es dann im Baskenland mit der dreiwöchigen Rundfahrt weiter, die am 11. September in der Hauptstadt Madrid enden wird.

Die Strecke ist mit Bergwertungen und Anstiegen gespickt, darunter warten in Asturien auch zwei neue Bergankünfte mit unasphaltierten Passagen.

Während wieder eine Ankunft in der Sierra Nevada auf dem Programm steht, fehlen im Kurs diesmal Berg-Klassiker wie die Lagos de Covadonga oder der Angliru. Ein Einzelzeitfahren über 30 Kilometer auf der 10. Etappe dürfte für größere Abstände sorgen, doch alle Anwärter auf den Gesamtsieg und das Rote Trikot müssen ausgezeichnete Kletterer sein.

Die 21 Etappen der Vuelta 2022 in der Übersicht

Freitag, 19. August | 1. Etappe: Utrecht - Utrecht 23,3 km (MZF)

Samstag, 20. August | 2. Etappe: 's-Hertogenbosch - Utrecht 175,1 km

Sonntag, 21. August | 3. Etappe: Breda - Breda 193,5 km

Montag, 22.08.2022 | 1. Ruhetag

Dienstag, 23.August 2022 | 4. Etappe: Vitoria-Gasteiz - Laguardia 152,5 km

Mittwoch, 24.August 2022 | 5. Etappe: Irun - Bilbao 187,2 km

Donnerstag, 25.August 2022 | 6. Etappe: Bilbao - Ascensión al Pico Jano. San Miguel de Agu 181,2 km

Freitag, 26.August 2022 | 7. Etappe: Camargo - Cistierna 190 km

Samstag, 27.August 2022 | 8. Etappe: La Pola Llaviana/Pola de Laviana - Colláu Fancuaya 153,4 km

Sonntag, 28.August 2022 | 9. Etappe: Villaviciosa - Les Praeres. Nava 171,4 km

Montag, 29.08.2022 | 2. Ruhetag

Dienstag, 30.August 2022 | 10. Etappe: Elche - Alicante 30,9 km (EZF)

Mittwoch, 31.August 2022 | 11. Etappe: ElPozo Alimentación - Cabo de Gata 191,2 km

Donnerstag, 01. September | 12. Etappe: Salobreña - Peñas Blancas. Estepona 192,7 km

Freitag, 02. September | 13. Etappe: Ronda - Montilla 168,4 km

Samstag, 03. September | 14. Etappe: Montoro - Sierra de La Pandera 160,3 km

Sonntag, 04. September | 17. Etappe: Martos - Sierra Nevada 149,6 km

Montag, 05.09.2022 | 3. Ruhetag

Dienstag, 06. September | 16. Etappe: Sanlúcar de Barrameda - Tomares 189,4 km

Mittwoch, 07. September | 17. Etappe: Aracena - Monasterio de Tentudía 162,3 km

Donnerstag, 08. September | 18. Etappe: Trujillo - Alto del Piornal 192 km

Freitag, 09. September | 19. Etappe: Talavera de la Reina - Talavera de la Reina 138,3 km

Samstag, 10. September | 20. Etappe: Moralzarzal - Puerto de Navacerrada 181 km

Sonntag, 11. September | 21. Etappe: Las Rozas - Madrid 96,7 km

Vuelta a España 2022: Die 21 Etappen von Utrecht nach Madrid

