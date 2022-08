Radsport

Vuelta 2022 - Highlights: Sam Bennett dominiert auch die 3. Etappe - Edoardo Affini holt Rotes Trikot

Sam Bennett (Bora-hansgrohe) hat bei der Vuelta a España 2022 einen Tag nach seinen Sieg in Utrecht auch die 3. Etappe mit Start und Ziel in Breda gewonnen. In der Gesamtwertung gab es erneut einen Wechsel an der Spitze: Neuer Mann in Rot ist der Italiener Edoardo Affini (Jumbo-Visma). Bereits vorbei ist die Vuelta für den Kanadier Michael Woods (Israel - Premier Tech). Die Highlights.

00:04:52, vor einer Stunde