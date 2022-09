Radsport

Vuelta 2022: Rigoberto Urán gewinnt 17. Etappe und fängt Jesús Herrada kurz vor Schluss ab

Rigoberto Urán (EF Education-EasyPost) sichert sich im Zielsprint den Sieg auf der 17. Etappe der Vuelta a España. Dabei lässt der Kolumbianer unter anderem den Franzosen Quentin Pacher (Groupama-FDJ) sowie Jesús Herrada aus Spanien (Cofidis) hinter sich. Letzterer zog früh den Sprint an, wurde am Ende aber noch von Urán abgefangen. Der Zieleinlauf in Monasterio de Tentudía im Video:

00:02:21, vor einer Stunde