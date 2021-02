Wie "AD" weiter schrieb, habe die Teamleitung das Vertrauen in den 22-jährigen Schweizer verloren und ihn als “Risiko“ sowohl für den Ruf des Teams als auch für die Sponsoren betrachtet. Hirschi sei weder transparent gewesen, noch hätte er die vom Team angeforderten Informationen zu bestimmten Fragen geliefert, so die Zeitung. Worum genau es sich dabei gehandelt habe, sei unbekannt.

Hirschis UAE-Debüt war ursprünglich für die am Sonntag beginnende UAE-Tour geplant. Allerdings steht der Berner nicht im Aufgebot für das erste WorldTour-Rennen der Saison. Wie cyclingnees meldete, wird der Fleche-Wallonne-Gewinner stattdessen am 27. und 28. Februar bei den französischen Eintagesrennen Faun-Adreche Classic und Domre Cassic. Danach stehen in seinem Plan die Fernfahrt Paris - Nizza, ehe es nach Italien zur Strade Bianche und Mailand - Sanremo geht.