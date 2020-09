Zum Auftakt am 24. September steht das Einzelzeitfahren der Frauen auf dem Plan, am Freitag folgen die Männer. Beide Rennen führen über 31,7 km. Am Samstag ist das Straßenrennen der Frauen (143 km) geplant, zum Abschluss am 27. September wird über 258,2 km ein neuer Weltmeister bei den Männern gesucht. Die Wettkämpfe der Junioren und U23-Klasse fallen aus.