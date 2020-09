Ein weiterer wichtiger Baustein im Team ist Routinier John Degenkolb, der zum achten Mal an einer WM teilnimmt. Seine Rolle ist ganz klar abgesteckt. "Ich bin einer, der in unterstützender Funktion tätig ist. Die erste Hälfte vom Rennen ist für mich der Hauptpart. Das Rennen ist ein Ausscheidungsfahren", sagte Degenkolb.

Doch nicht nur Schachmann legt all seine Energie in diese Aufgabe in der Emilia-Romagna. Auch Pogacar, der jüngste Tour-Sieger seit 116 Jahren, fokussiert sich ausschließlich auf die knapp sieben Stunden lange Tortur und ließ das Einzelzeitfahren am Freitag aus. "Ich bin bereit für ein hartes Rennen am Sonntag", betonte er.