"An den zwei Pflasteranstiegen hatte ich total Schwierigkeiten, da habe ich nicht den Druck auf die Kette bekommen", sagte der Kölner: "Ich weiß nicht woran es gelegen hat. Es war auf jeden Fall eine richtig harte WM."

Seinen Fokus richtete der Deutschland-Tour-Sieger deshalb direkt auf das nächste Highlight am kommenden Sonntag. Dann rechnet sich Politt beim Kopfsteinpflaster-Klassiker Paris-Roubaix Chancen auf den Sieg aus. "Bei Paris-Roubaix gibt es ja keine Berge und im Flachen lief es heute richtig gut", sagte Politt: "Jetzt heißt es erholen und dann schauen wir mal, was in Roubaix geht."

Vor knapp zwei Jahren war Politt bei der bislang letzten Ausgabe von Paris-Roubaix Zweiter geworden. 2019 hatte er im Finale gegen den belgischen Ex-Weltmeister Philippe Gilbert den Kürzeren gezogen. Im Vorjahr war das Rennen wegen der Corona-Pandemie ausgefallen, 2021 aus dem gleichen Grund vom gewohnten Frühjahrs-Termin in den Herbst verlegt worden.

Deutschland-Tour Politt nach Triumph bei der Deutschland Tour: "Ist etwas Besonderes" 29/08/2021 AM 16:49

Das könnte Dich auch interessieren: Mini-Prämie für Weltmeister: So gering ist das WM-Preisgeld

(SID)

WM-Highlights: So lief der packende Fight in Flandern

Deutschland-Tour Kristoff schlägt Ackermann auch in Nürnberg: Finale der 4. Etappe 29/08/2021 AM 16:15