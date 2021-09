Die geringe Summe des Radsport-Weltverbandes wird aber nicht die einzige Prämie sein, die der Franzose nach seinem Triumph einstreicht. Vom französischen Verband wird ebenfalls ein Preisgeld ausgezahlt werden, das Alaphilippe jedoch mit seinen Teamkollegen teilen wird, die ihn in Flandern unterstützten.

Gut möglich, dass auch sein Rennstall Deceuninck - Quick-Step ihm für den Weltmeister-Titel eine Prämie ausschüttet. Sicher ist, bei den nur 8000€ wird es nicht bleiben.

Zur Relation der Preisgelder: Ein Weltmeister in der Leichtathletik bekam bei der letzten WM 2019 in Doha egal in welcher Disziplin 60.000€ Prämie.

