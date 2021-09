Mit der Tour of Ruanda ist das ostafrikanische Land bereits Ausrichter eines der wichtigsten Radsport-Events auf dem Kontinent.

Derzeit finden die Weltmeisterschaften in der belgischen Region Flandern statt. 2022 ist die australische Stadt Wollongong Gastgeber, es folgen Glasgow (2023) und Zürich (2024). Letztmals in Deutschland fand eine Straßenrad-WM 2007 in Stuttgart statt.

Das könnte Dich auch interessieren: "Werde kein Frührentner": So beginnt Martin sein neues Leben

Radsport Thurau wegen Dopingvergehen für knapp zehn Jahre gesperrt VOR 4 STUNDEN

(SID)

Gold für Deutschland: Hier bekommen Martin und Co. ihre Medaillen

WM Voigt exklusiv: Wie Martin mich bei der Baskenland-Rundfahrt "demütigte" VOR 18 STUNDEN