Martin sei damals für das Team HTC-Highroad gefahren und in absoluter Topform gewesen.

"Ich habe direkt gesehen, dass Tony an dem Tag attackieren wollte. Ich bin also direkt an sein Rad dran und habe mich festgeklemmt. Was kann da schon schiefgehen?", meinte Voigt. Doch plötzlich zündete Martin den Turbo und steigerte seinen Tritt auf über 500 Watt. Zu viel für Voigt.

"Peng! Ich bin explodiert und Tony ist mit 530 Watt einfach weggefahren. Ich war direkt an seinem Hinterrad und hatte alles richtig gemacht. Aber er hat mich einfach stehen lassen", erzählte der 50-Jährige aus Grevesmühlen.

"Anstatt langsamer zu werden, hat er immer mehr Watt draufgelegt und dann bin ich vom Hinterrad weggeflogen wie ein Schülerfahrer. Das war eine Demütigung. Es gab nicht viele, die mich vom Hinterrad abschütteln konnten. Das war mein einschneidendes Erlebnis mit Tony", berichtete Voigt.

