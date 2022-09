Deutlich positiver sieht es wiederum bei Jonas Vingegaard aus. Der Gesamtsieger der Tour de France wird zum ersten Mal seit zwei Monaten ein UCI-Rennen bestreiten.

Wie die Organisatoren des Cro Race auf ihrer Website bestätigten, wird der Däne an der sechstägigen Rundfahrt durch Kroatien teilnehmen, die am 27. September in Osijek beginnt und am den 2. Oktober in der Hauptstadt Zagreb endet.

Neben Vingegaard stehen auch Egan Bernal, Geraint Thomas (beide Ineos Grenadiers) und Matej Mohoric (Bahrain Victorious) am Start.

