Im Pech war der Brite Ethan Hayter als Vierter (+0:40), den ein Defekt auf der Strecke um eine mögliche Medaille brachte.

Bester Deutscher war Nikias Arndt als 16. (+1:42), Miquel Heidemann belegte Rang 20 (+2:01).

"Ich kann es nicht fassen, es ist unreal für mich", jubelte der Foss im Ziel, "ich wäre mit einem Platz in den Top Ten zufrieden gewesen", gestand der 25-jährige aus dem Team Jumbo-Visma. Noch nie zuvor hatte ein Norweger auch nur eine Medaille in WM-Zeitfahren geholt und Foss selbst bisher noch keinen Profisieg außerhab norwegischer Meisterschaften geholt.l

Bei den Frauen verhinderte die Niederländerin Ellen van Dijk einen Heimsieg von Grace Brown aus Australien im Kampf gegen die Uhr. Bronze ging an die Schweizer Europameisterin Marlen Reusser, Mieke Kröger wurde im Endergebnis Zwölfte (+2:28).

Ricarda Bauernfeind (Ingolstadt/+3:09) wurde 18. und sicherte sich damit Bronze in der U23-Sonderwertung.

"Ich habe zu Beginn des Rennens nicht damit gerechnet, eine Medaille zu gewinnen. Der Wind war heute extrem, vor allem in den Kurven. Man wusste nie, wann eine Böe kam", sagte Bauernfeind und ergänzte: "Die Medaille in der U23-Wertung ist natürlich mega."

Am Mittwoch folgt im 80 Kilometer südlich von Sydney gelegenen Wollongong der Mixed-Staffel-Wettbewerb, in dem Deutschland als Titelverteidiger antritt. Den Abschluss der Titelkämpfe bilden die Straßenrennen am kommenden Wochenende.

(mit SID)

