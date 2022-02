Rodeln

Olympia 2022: Natalie Geisenberger fährt im 3. Lauf von Peking Bahnrekord - Gold im Blick

Rodlerin Natalie Geisenberger greift nach drei Läufen bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking nach der Goldmedaille. Die Deutsche führt vor dem finalen Durchgang. Im 3. Lauf zeigt Geisenberger all ihre Klasse und knallt einen neuen Streckenrekord in die Bahn. Den 3. Lauf seht ihr im Video.

00:02:15, vor 33 Minuten