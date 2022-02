Rodeln

Olympia 2022: Österreich fährt zu Silber in der Teamstaffel - Acht Hunderstel fehlen zum Olympiasieg

Österreich muss sich in einem dramatischen Finale der Rodel-Teamstaffel bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking Deutschland geschlagen geben. Acht Hundertstel fehlen dem österreichischen Quartett am Ende zum Olympiasieg. Den Lauf zu Silber seht ihr im Video.

00:03:48, vor 2 Stunden