Olympia 2022 Peking: Sturz im dritten Lauf beim Rodeln - Valentin Cretu patzt vor der Zieleinfahrt

Die Rodler-Einsitzer gehen in den dritten Lauf bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking. Der Rumäne Valentin Cretu verliert in der letzten Kurve nach einer Bandenberührung die Kontrolle über seinen Schlitten und stürzt. Cretu steht nach dem Sturz wieder auf und verlässt die Bahn.

00:01:48, vor 38 Minuten