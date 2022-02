Rodeln

Olympia 2022: Rodler Felix Loch legt alles rein in den letzten Lauf

Felix Loch greift im vierten Lauf beim Rodeln bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking noch einmal an. Im Attackemodus fährt er die Rodelbahn von Peking herunter. Im Ziel ist er zunächst an der Spitze, für eine Medaille reicht es aber nicht mehr. Den finalen Lauf seht ihr im Video.

00:02:29, vor 26 Minuten