Rodeln

PyeongChang 2018: Julian von Schleinitz leidet heftig mit Rodler Felix Loch nach Patzer in Kurve neun

Felix Loch verpasst bei den Olympischen Winterspielen in PyeongChang 2018 wegen eines schweren Patzers in Kurve neun im vierten und letzten Lauf nicht nur die Goldmedaille, sondern gleich die Medaillenränge. In der Kommentatorenkabine leidet Eurosport-Experte Julian von Schleinitz neben Kommentator Ron Ringguth ebenfalls Höllenqualen. Für Loch wäre es mit Gold der Olympia-Hattrick gewesen.

