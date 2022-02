Rodeln

Olympia 2022 Peking: Johannes Ludwig fährt Streckenrekord im dritten Lauf - Gold greifbar

Rodler Johannes Ludwig geht als Führender nach dem dritten Lauf in das Finale bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking. Im dritten Durchgang zaubert der Deutsche einen Fabellauf in die Bahn und stellt einen neuen Streckenrekord auf. Die Goldmedaille ist damit vor dem finalen Lauf mehr als greifbar.

00:02:03, vor 4 Stunden