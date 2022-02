Mit der Botschaft "Ruhe in Frieden, AJ" stieg Staudinger bei den Olympischen Spielen in Peking erstmals in den Eiskanal. Die Erinnerung galt seinem verstorbenen Vorbild und Mentor "AJ" Rosen. Eine Erlaubnis mit einem individuell-konzipierten Helm anzutreten, musste sich Staudinger jedoch erst beim IOC holen.

Rosen selbst nahm zuvor an den Olympischen Spielen in Turin (2006), Vancouver (2010) und Pyeongchang (2018) teil. Außerdem hält Rosen mit dem sechsten Platz in Calgary in der Saison 2008/09 den Rekord für das beste Ergebnis eines Briten aller Zeiten.

„Ich habe mit ihm in Pyeongchang ein Zimmer geteilt. Zuvor war er mir ein guter Mentor gewesen. Ohne ihn wäre ich damals wohl nicht dabei gewesen. Er hat mir in so vielen Belangen geholfen, nicht nur beim Rodeln. Generell im Leben einfach", erzählt Staudinger.

"Er spielte eine große Rolle in meinem Leben und ich habe mich dazu entschieden, seine Erinnerung am Leben zu erhalten“, erklärte der Brite seine Entscheidung.

