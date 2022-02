Geisenberger ergänzte: "Auf der anderen Seite ist nächstes Jahr die Heim-WM in Oberhof, die würde mich reizen. Aber es ist noch gar nichts entschieden."

Die Wahrscheinlichkeit für einen Start bei den Winterspielen 2026 in Mailand/Cortina d'Ampezzo sei "nicht ganz, ganz groß". Aber sie habe "vor vier Jahren auch schon gesagt, dass ich aufhöre. Von daher ...".

Schon bei Olympia in Sotschi 2014 und Pyeongchang 2018 holte sie Gold in diesen beiden Disziplinen. Außerdem gewann sie in Vancouver 2010 Bronze im Einzel.

