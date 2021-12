"Es war jetzt an der Zeit, dass mal ein Ergebnis kommt", sagte Geisenberger: "Und es ist ein brutaler Druck abgefallen, weil ich auch in Sachen Olympiaqualifikation damit einen Schritt weitergekommen bin." Gute Ergebnisse sind mit Blick auf die Winterspiele in Peking (4. bis 20 Februar) auch für die hoch dekorierte Geisenberger wichtig, weil innerhalb des ausgeglichenen deutschen Frauenteams ein hoher Konkurrenzdruck herrscht.

Taubitz hatte zum Saisonauftakt in Peking, wo im Februar die Winterspiele steigen, mit Rang zwei überzeugt, kam vor einer Woche ebenfalls in Sotschi dann aber nicht über Platz neun hinaus. Für Geisenberger, die im vergangenen Jahr erstmals Mutter wurde, war bislang ein achter Platz das beste Saison-Ergebnis gewesen.

Zwei Monate vor Olympia scheint das deutsche Frauen-Team damit auf einem sehr guten Weg, denn auch Anna Berreiter (Berchtesgaden) bestätigte ihre starke Frühform.

Die Sportsoldatin, die eine Woche zuvor an gleicher Stelle überraschend gewonnen hatte, wurde am Sonntag Vierte. Dajana Eitberger (Ilmenau) verpatzte ihren ersten Durchgang, als Schnellste des zweiten Laufs schaffte sie es aber immerhin noch auf Rang neun.

