Bereits Anfang das Monats war entschieden worden, dass die Rodel-Wettbewerbe nicht wie ursprünglich vorgesehen in Whistler/Kanada stattfinden können. Nun geht es vom 29. bis 31. Januar 2021 auf der Eisbahn am Königssee bei der 50. WM um Medaillen. Damit haben unter anderem die Doppelsitzer Tobias Wendl/Tobias Arlt und Rekordweltmeister Felix Loch ein Heimspiel. Bei der letzten Heim-WM in Berchtesgaden 2016 hatten Loch und seine Teamkollegen die Titelkämpfe dominiert.